Россиян предупредили об опасных последствиях кошачьих царапин

По статистике, больше половины домашних кошек заражены бактерией бартонелла Хенсели, которая при попадании в организм человека вызывает поражение лимфоузлов, а затем — внутренних органов, предупредила эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила россиян об опасных последствиях кошачьих царапин.

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Эпидемиолог отметила, что переносчиками бактерий являются грызуны, однако через блох заразиться ей могут и кошки. Затем домашние питомцы могут заразить и людей.

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68,1 процента домашних кошек в США и Германии заражены бартонеллой Хенсели

У людей с ослабленным иммунитетом возбудитель проникает в кровь и разносится по всему организму, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом возникает риск поражения печени, селезенки, сердца и нервной системы.

Возбудитель, проникая в организм человека, вызывает воспаление, в частности — локальный лимфаденит. Инкубационный период продолжается от 3 до 18 дней, а иногда и больше. Пациенты в этот период не испытывают никаких симптомов. Лимфатические узлы могут оставаться увеличенными до 28 недель

По словам инфекциониста, заболевание начинается остро, с повышения температуры до 38-40 °С. Больной теряет аппетит, чувствует сильное недомогание, на месте укуса или царапины формируется красное и плотное пятно. К моменту завершения инкубационного периода и проявления первых признаков заражения кошачья царапина или укус успевают зажить, поэтому воспаление не всегда ассоциируют именно с ними, отметила Чикина.

Для профилактики заражения собакам и кошкам необходимо постоянно обрезать когти. Кроме того, нужно обрабатывать животных от блох. Домашние питомцы, как и их хозяева, не должны контактировать с уличными животными, продолжила врач. Также любимцам нельзя разрешать зализывать открытые ранки на коже владельцев.

После укуса кошки необходимо немедленно промыть место повреждения водой с мылом, чтобы продезинфицировать рану. Также необходимо каждый раз мыть руки с водой и мылом после игры с кошками, особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом Оксана Чикина