Сомнолог предложил нестандартный способ побороть бессонницу

Нередко спать по ночам себе мешает сам человек, а точнее, его небрежное отношение к собственной нервной системе и психике, рассказал в беседе с aif.ru сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелехин. По его словам, перед сном нужно спросить себя о своем эмоциональном самочувствии и постараться стать другом самому себе.

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Сомнолог посоветовал в завершении дня четко задать себе вопрос: что с тобой происходит? Узнать у самого себя, чем человек доволен и в чем чувствует безопасность. Эта техника самосострадания помогает расслабить психику, благодаря чему может наладиться и сон.

Специалист подчеркнул, что для спокойного ночного сна важно, чтобы нервная система чувствовала себя в безопасности, не была перенапряжена, не готовилась отражать атаки. Человек должен завернуться в своеобразный психологический кокон, который позволит отпустить все проблемы прожитого дня и спокойно уснуть.

Для создания ощущения безопасности надо перед сном провести свой поведенческий анализ, порекомендовал эксперт. Подумать, что человек с собой делает, пытается ли он изматывать себя или, наоборот, успокоить. Также полезно создать дома зону безопасности, завести определенные ритуалы и обстановку, которая будет показывать человеку, что ему мило комфортно.