«Хотя ученые из Канады, Австралии, Израиля и Великобритании выяснили, что боль в суставах может появляться из-за изменения влажности воздуха, однако почему так происходит, пока не ясно. Когда мы узнаем об этой связи больше, врачи смогут предсказывать, когда обострится боль и превентивно ее купировать», — отметила врач.