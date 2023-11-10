Онколог Егиев рассказал о симптомах рака поджелудочной железы

Диагностировать рак поджелудочной железы можно по УЗИ-исследованию, а также КТ и МРТ, рассказал врач-онколог, хирург «СМ-Клиника» Валерий Егиев в разговоре с РИАМО.

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По словам специалиста, заподозрить болезнь можно по первым симптомам. Чаще всего – это желтушность кожи, боль в правом подреберье, резкая потеря веса, а также изменение цвета мочи и кала.

При этом больной может чувствовать общую усталость и недомогание, отметил врач.