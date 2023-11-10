Кардиолог Мария Зебелян назвала неочевидные, на первый взгляд, симптомы, которые часто не связывают с заболеваниями сердца, однако такие проявления как раз могут предупреждать об опасных недугах со стороны жизненно важных органов.

Как отметила специалист в интервью "Газете.Ru", головокружения и обмороки могут быть связаны с проблемами сердца, особенно с аритмией.

"При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга", - отметила специалист.

Кроме того, врач напомнила, что болезни сердца далеко не всегда проявляются дискомфортом в груди, жжением и прочими тревожными признаками. Некоторые пациенты отмечают боль в верхней части живота.

Дело в том, что сердечная боль, распространяясь по нервам, иногда вызывает дискомфорт в верхней части живота.

Есть и внешние признаки, которые предупреждают о высоком риске развития заболеваний сердца и сосудов. Это ксантомы и ксантелазмы. Первые представляют собой желтоватые бляшки или узлы под кожей. Они образуются из-за накопления холестерина. Вторые - такие же образования, появляющиеся в области век.