Врач назвала опасную перемену по внешности – ранний симптом заболевания сердца
Кардиолог Мария Зебелян назвала неочевидные, на первый взгляд, симптомы, которые часто не связывают с заболеваниями сердца, однако такие проявления как раз могут предупреждать об опасных недугах со стороны жизненно важных органов.
Как отметила специалист в интервью "Газете.Ru", головокружения и обмороки могут быть связаны с проблемами сердца, особенно с аритмией.
"При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга", - отметила специалист.
Кроме того, врач напомнила, что болезни сердца далеко не всегда проявляются дискомфортом в груди, жжением и прочими тревожными признаками. Некоторые пациенты отмечают боль в верхней части живота.
Дело в том, что сердечная боль, распространяясь по нервам, иногда вызывает дискомфорт в верхней части живота.
Есть и внешние признаки, которые предупреждают о высоком риске развития заболеваний сердца и сосудов. Это ксантомы и ксантелазмы. Первые представляют собой желтоватые бляшки или узлы под кожей. Они образуются из-за накопления холестерина. Вторые - такие же образования, появляющиеся в области век.
Паниковать при таких симптомах не стоит (они не всегда указывают на сердечные проблемы), но обратиться к специалисту для консультации и проведения дополнительных исследований нужно, подчеркнула специалист.