Врачи диагностировали рак по изменившемуся смеху

В Британии у студентки диагностировали редкий рак по изменившемуся смеху
18-летняя Мэдди Эллеби сама обратила внимание на то, что после перенесённой простуды её смех изменился — по её словам, он стал напоминать крик чайки. К тому же у неё начался кашель, справиться с которым не помогали ни таблетки, ни ингалятор. В итоге оказалось, что болезнь у неё куда серьёзнее сезонного гриппа.
Юная британка пыталась избавиться от неприятных симптомов 2 года, но они никак не проходили. Вдобавок к неприятному смеху и кашлю у неё стала неметь рука, а на ключице появилась странная шишка.
Девушка решила сама загуглить эти симптомы и нашла статью про лимфому Ходжкина. Это довольно редкий вид рака лимфатической системы. Один из симптомов — это как раз опухоль лимфоузлов на шее, под мышками или в паху. Обычно такое новообразование никакого дискомфорта человеку не доставляет.
Когда Эллеби впервые сказала о своих подозрениях родным, они ей не поверили. Тем не менее девушка обратилась в больницу, и там после тщательного обследования ей подтвердили лимфому Ходжкина. В её случае время не было упущено — у неё была стадия, на которой этот вид рака успешно лечат.
Правда, через год после первого курса химиотерапии болезнь снова атаковала девушку. Опухоль тоже появилась на ключице, но уже с другой стороны. После повторного курса химии студентка вылечилась, рассказало издание Daily Mail. На свой 18-й день рождения она заказала торт с надписью: «Рак, проваливай».
Рак действительно может не проявлять себя долгое время или его ранние симптомы можно спутать с другими заболеваниями. Те, кто опасается упустить момент, могут сделать скрининг. Это обследование, которое помогает быстро выявить среди внешне здоровых людей тех, кто имеет определённую болезнь или же рискует ей заболеть.
Такой способ подходит не для всех видов рака. К примеру, опухоли головного мозга таким методом не выявляют. Но есть виды опухолей, которые поддаются скринингу. Подробнее о них здесь .