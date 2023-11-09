Врачи диагностировали рак по изменившемуся смеху

18-летняя Мэдди Эллеби сама обратила внимание на то, что после перенесённой простуды её смех изменился — по её словам, он стал напоминать крик чайки. К тому же у неё начался кашель, справиться с которым не помогали ни таблетки, ни ингалятор. В итоге оказалось, что болезнь у неё куда серьёзнее сезонного гриппа.

© Секрет Фирмы

Юная британка пыталась избавиться от неприятных симптомов 2 года, но они никак не проходили. Вдобавок к неприятному смеху и кашлю у неё стала неметь рука, а на ключице появилась странная шишка.

Девушка решила сама загуглить эти симптомы и нашла статью про лимфому Ходжкина. Это довольно редкий вид рака лимфатической системы. Один из симптомов — это как раз опухоль лимфоузлов на шее, под мышками или в паху. Обычно такое новообразование никакого дискомфорта человеку не доставляет.

Когда Эллеби впервые сказала о своих подозрениях родным, они ей не поверили. Тем не менее девушка обратилась в больницу, и там после тщательного обследования ей подтвердили лимфому Ходжкина. В её случае время не было упущено — у неё была стадия, на которой этот вид рака успешно лечат.

Правда, через год после первого курса химиотерапии болезнь снова атаковала девушку. Опухоль тоже появилась на ключице, но уже с другой стороны. После повторного курса химии студентка вылечилась, рассказало издание Daily Mail. На свой 18-й день рождения она заказала торт с надписью: «Рак, проваливай».

Рак действительно может не проявлять себя долгое время или его ранние симптомы можно спутать с другими заболеваниями. Те, кто опасается упустить момент, могут сделать скрининг. Это обследование, которое помогает быстро выявить среди внешне здоровых людей тех, кто имеет определённую болезнь или же рискует ей заболеть.