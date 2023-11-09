Стоматолог назвала причины зубной боли зимой
С наступлением холодов многие люди чувствуют недомогание. На фоне снижения общего иммунитета обостряются хронические заболевания, в том числе и стоматологические.
Российский врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян объяснила, почему болят зубы зимой, а также что делать в этих случаях.
«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль также становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — заявила эксперт.
Она также рассказала, как облегчить свое состояние в холодное время года.
«Если вы переболели сезонной простудой или перенесли вирусную инфекцию, после выздоровления сразу же замените зубную щетку на новую — так ваше индивидуальное средство гигиены не станет источником инфекции», — объяснила стоматолог.
Эксперт добавила, что не следует употреблять на улице горячие напитки, а также необходимо следить за рационом питания — он должен включать в себя полезные продукты, а также пищу, богатую кальцием и витамином D.
«Чтобы не подвергать зубную эмаль большему риску в осенний период, откажитесь от использования агрессивных отбеливающих паст, отдавая предпочтение мягким средствам, обладающим средней степенью абразивности, а также реминерализующими свойствами», — заключила Автандилян.