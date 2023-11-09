Эксперт рассказал, стоит ли доверять натуропатам
Натуропатия — это область альтернативной медицины, которая с каждым годом становится все популярнее. Ее приверженцы утверждают, что она способна помочь в лечении различных заболеваний.
Об этом рассказал российский биоинформатик, доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд.
По мнению эксперта, к любому виду натуропатии нужно относиться плохо. Все предложенные натуропатами методики не прошли клинические подтверждения, это шарлатанство.
— Людям, которые заявляют, что они сидят на капустных и свекольных соках месяцами и очищают организм, лучше очистить свои мозги, — заявил Гельфанд в комментарии Общественной Службе Новостей.
Он добавил, что отрицательно относится к недоказательной медицине: гомеопатии, натуропатии, остеопатии.
При этом, как отмечает специалист, в нормальной клинической медицине, конечно же, используются натуральные ингредиенты. Например, в лекарственных препаратах для лечения малярии используют хинин, он добывается из ивы. Но данные лекарственные препараты прошли все необходимые клинические испытания, их эффективность доказана.