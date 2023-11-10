Врачи пошли поужинать и случайно спасли мужчину с инфарктом

В США четверо врачей из штата Флорида пошли поужинать и случайно спасли пожилого мужчину, у которого случился инфаркт. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Эдди Монтеро приехал в город Орландо, чтобы навестить дочерей и впервые увидеть недавно появившегося на свет внука. Вечером семейство отправилось поужинать в ресторан на берегу озера Нона. Там у Монтеро закружилась голова, и он потерял сознание.

По удачному стечению обстоятельств за соседним столиком ужинала доктор Николь Бреннер из городской больницы и трое ординаторов. «Мы сразу же проверили ему пульс, поняли, что произошла остановка сердца, и начали сердечно-легочную реанимацию», — рассказала врач.

Бреннер была на девятом месяце беременности и призналась, что не справилась бы одна. «Доктор Саад-Омер вызвал скорую и проверил, какую еще срочную помощь мы можем получить в районе. Доктора Алисия и Ривера отлично провели реанимацию, выполнили мою часть работы, потому в моем положении это было бы трудновато», — поделилась воспоминаниями врач.

В итоге Монтеро благополучно доставили в ту самую больницу, где работают его спасители. По еще одному совпадению именно Саад-Омера назначили его лечащим врачом. Придя в себя, Монтеро поблагодарил докторов и назвал их своими ангелами-хранителями. Бреннер заявила, что все действительно было похоже на божественное вмешательство, потому что она с коллегами оказалась именно там, где было нужно.