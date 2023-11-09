Кардиолог назвала неочевидные симптомы проблем с сердцем

Большинство людей знают о типичных проявлениях сердечных заболеваний, таких как боль в груди и одышка, но есть и другие, менее очевидные признаки, на которые стоит обратить внимание.

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О них «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян.

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В частности, по ее словам, это такой симптом, как головная боль, особенно, если она локализующаяся в затылочной области. Иногда это единственный симптом повышения артериального давления, поэтому в такой момент нужно его измерить.

«Головокружения и обмороки могут быть связаны с проблемами сердца, особенно с аритмией — неправильным ритмом сердечных сокращений. При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга, вызывая головокружение и даже временную потерю сознания», — добавила Зебелян.

Также она отметила, что на проблемы с сердцем может указывать такой неочевидный симптом, как боль в верхней части живота.

«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота», — объяснила кардиолог.

Кроме того, по ее словам, следует быть внимательным к таким проявлениям, как ксантомы (желтоватые бляшки или узлы под кожей, образующиеся из-за накопления холестерина) и ксантелазмы (такие же образования, появляющиеся в области век).

«Они могут быть признаком гиперхолестеринемии, что означает высокий уровень холестерина в крови. Гиперхолестеринемия является одним из факторов риска развития сердечных заболеваний», — рассказала врач.

Боль в икроножных мышцах при ходьбе, онемение ног, выпадение волос на ногах — все эти симптомы также могут быть связаны с высоким холестерином в крови и, как следствие, его отложением в артериях ног (атеросклерозом), добавила Зебелян.

«А так как атеросклероз — это процесс, затрагивающий все артерии в организме, то возможно проблемы с артериями сердца тоже уже имеются, хотя еще не проявились в полной мере», — подчеркнула она.

В заключение специалист отметила, что озвученные признаки не всегда указывают на сердечные проблемы, их появление может быть вызвано другими факторами.