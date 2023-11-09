Врач назвал еду, стремительно приближающую рак

Диетолог, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов объяснил, какие ошибки в питании могут приблизить опасные заболевания, в том числе онкологию.

Риск получить злокачественную опухоль существует у пятой части взрослого населения планеты, подчеркнул специалист, добавив, что правильный рацион может снизить опасность на несколько процентов. И это, на самом деле, существенно.

Одна из серьезных ошибок - ставка в рационе на мясные продукты, насыщенные животными жирами, отметил специалист в интервью aif.ru. С такой пищей человек получает слишком много сахара, а также соли, переработанных продуктов.

Второй момент - так называемая "диета бедняков", когда в рационе основу составляют фастфуд, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, молочная продукция низкого качества.

"Оба этих рациона питания - это прямой и достаточно быстрый путь к проблемам со здоровьем", - подытожил специалист.

Диетолог также напомнил, почему важно контролировать свой вес. С возрастом при наличии лишнего веса риск онкологии начинает возрастать, подчеркнул он.