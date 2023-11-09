Врач рассказал, как отличить ушиб от перелома при травмах в гололёд

Последний месяц осени считается травмоопасным: из-за заморозков образуется гололёд, и возрастают риски падений. Как предотвратить тяжёлые последствия травм, рассказал Андрей Шайдуров, детский хирург «Инвитро».

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Самые частые травмы в период гололёда – это перелом лучевой кости руки, переломы ключиц и лодыжек, ушибы плечевой кости, переломы костей голени, растяжения и разрывы связок голеностопных и коленных суставов, а также черепно-мозговые травмы.

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Для того, чтобы избежать опасных последствий, следует уметь падать правильно. Есть такое правило: почувствовал, что не можешь удержаться на ногах – падай, не старайся слишком избежать этого действия. Люди часто, осознавая, что падают, начинают сумбурно пытаться удержаться, выставляют вперёд руки или ноги, в итоге падают на отведённые конечности и, в большинстве случаев, их травмируют.

После падения важно понять – получен ушиб или перелом. Есть несколько признаков, по которым сразу после происшествия можно понять, какая травма получена. При разрушении костной ткани боль не утихает в течение нескольких часов, при ушибе – болевой синдром становится меньше. При переломе отёк появляется позже, чем при ушибе – примерно через двое суток. При ушибе гематомы возникают сразу, потому что рвутся мягкие ткани, натекает кровь. При переломе нарушается функция движения конечности из-за болевого синдрома – пациент не может выпрямить ногу или руку, например. При значительных травматических повреждениях может быть заметна деформация.

При любой травме, ушибе или переломе, прежде всего следует снизить нагрузку на конечность. На область сустава можно наложить тугую повязку, перебинтовать и приложить холод. Обезболивающие в первое время лучше не применять – чтобы врач мог определить точку болевого напряжения для постановки диагноза.