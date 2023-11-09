Врач напомнила об отличиях COVID-19 от ОРВИ и гриппа
Коронавирусная инфекция COVID-19 при легком течении может не отличаться симптомами от ОРВИ.
«Для сезонной ОРВИ характерно поражение верхних отделов дыхательных путей. В клинической картине будут доминировать симптомы насморка, болей в горле и осиплости голоса, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, конъюнктивит, увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов. При прогрессировании процесса возможно присоединение бактериальной инфекции и присоединение кашлевого синдрома», — отметила врач-терапевт, врач-пульмонолог Оксана Чижонок.
При легком течении заболевания клиническая картина коронавирусного поражения не отличается от сезонного ОРВИ.В более тяжелых случаях заболевание характеризуется прогрессирующим течением, полиорганностью поражения, нагрузкой на бронхо-легочный аппарат. Отсюда и патогномоничные симптомы: одышка и упорный сухой кашель, пишут "Известия".
«Гриппозная инфекция имеет более узнаваемую клиническую картину. Для нее характерна сезонность (осенне-зимний период). Лидируют симптомы интоксикации, лихорадка до 40 градусов с минимальными катаральными явлениями. То есть для гриппа в начале заболевания нехарактерны симптомы ОРВИ», — рассказала Чижонок.