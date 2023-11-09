Врач напомнила об отличиях COVID-19 от ОРВИ и гриппа

«Гриппозная инфекция имеет более узнаваемую клиническую картину. Для нее характерна сезонность (осенне-зимний период). Лидируют симптомы интоксикации, лихорадка до 40 градусов с минимальными катаральными явлениями. То есть для гриппа в начале заболевания нехарактерны симптомы ОРВИ», — рассказала Чижонок.