Инфекционист предупредил о сходстве двух опасных заболеваний

«У гонконгского гриппа, штамм H3N2, есть определенные особенности. Для него характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией. Катаральные проявления в виде кашля и насморка появляются, как правило, позднее - на вторые-третьи сутки», - описал врач картину заболевания.