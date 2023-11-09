Выявлены 203 симптома пост-ковидного состояния

"Официальное определение ВОЗ: состояние после COVID-19 возникает у лиц с вероятной или подтвержденной инфекцией SARS CoV-2 в анамнезе обычно через 3 месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее 2 месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом. Общие симптомы включают усталость, одышку, когнитивную дисфункцию, а также другие. Они, как правило, оказывают влияние на повседневную жизнедеятельность людей. Симптомы могут впервые проявиться после первоначального выздоровления, после острого эпизода COVID-19 или сохраняться после первоначального заболевания. Симптомы также могут изменяться или рецидивировать с течением времени", - рассказал "Российской газете" врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.