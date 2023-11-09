Выявлены 203 симптома пост-ковидного состояния
Сегодня многие люди жалуются на отсроченные проблемы после перенесенного коронавируса. В частности, возникают проблемы с венами, проявляются аллергические реакции. Эксперты начитывают десятки и сотни состояний - последствий ковида.
"Официальное определение ВОЗ: состояние после COVID-19 возникает у лиц с вероятной или подтвержденной инфекцией SARS CoV-2 в анамнезе обычно через 3 месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее 2 месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом. Общие симптомы включают усталость, одышку, когнитивную дисфункцию, а также другие. Они, как правило, оказывают влияние на повседневную жизнедеятельность людей. Симптомы могут впервые проявиться после первоначального выздоровления, после острого эпизода COVID-19 или сохраняться после первоначального заболевания. Симптомы также могут изменяться или рецидивировать с течением времени", - рассказал "Российской газете" врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
При этом он отметил, что в тех научных исследованиях, которые проводились в результате активного изучения состояния здоровья переболевших COVID19, был выявлен список из 55 симптомов пост-ковидного состояния и что около 80% переболевших испытывают хотя бы один симптом из этого списка.
Самыми распространенными являются: усталость, головная боль, нарушение внимания, выпадение волос, одышка, потеря вкуса или обоняния, полипноэ, боль в суставах.
"Если рассматривать проблему со стороны пациентов, то в результате опроса более 3800 человек из 56 стран. по их жалобам были выявлены уже 203 симптома пост-ковидного состояния, хотя бы один из которых был у 91% (!) пациентов в течение более 7 месяцев после перенесенного COVID19. Это просто колоссальная цифра!" - отмечает доктор. Наиболее частыми среди длительных симптомов были: усталость, недомогание после физической нагрузки и когнитивная дисфункция. При этом жалобы на когнитивную дисфункцию ("туман в голове" - mind fog - официальный термин) отмечали 88% пациентов из всех возрастных групп.
Степень влияния пост-ковидного синдрома на качество жизни пациентов тоже изучается. Выяснилось, что более 45% потребовалось сокращение времени работы, а более 22% вынужденно оставили работу из-за проявлений болезни. "То есть почти половина вынуждены брать больничные листы, а пятая часть стали вообще нетрудоспособны и уволились с работы", - уточнил Владимир Болибок.
- усталость (58%);
- головная боль (44%);
- нарушение внимания (27%);
- выпадение волос (25%);
- одышка (24%);
- потеря (изменение) вкуса (23%);
- потеря (изменение) обоняния (21%);
- полипноэ (одышка) после нагрузки (21%);
- боль в суставах (19%);
- кашель (19%);
- потливость (17%);
- тошнота / рвота (16%);
- боли в груди (16%);
- потеря памяти (16%).