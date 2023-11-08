Терапевт рассказала, как избежать развития язвы желудка

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как не допустить развития язвы желудка. Она объяснила, что риск язвы возрастает при неправильном питании и ослаблении на этом фоне иммунных сил организма.

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Нельзя питаться нерегулярно, чередуя большие промежутки между приёмом пищи, когда человек то голодает, то переедает. Нужно отказаться от регулярного употребления полуфабрикатов и готовых обработанных продуктов.

Также питание наспех — от такого образа жизни необходимо отказаться. Тогда риск язвы снижается.