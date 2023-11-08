Врач перечислил признаки рака поджелудочной железы

«Чаще всего рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, поэтому его сложно заподозрить на ранних стадиях, когда лечение проходит легче и наиболее эффективно. Кроме того, его можно спутать с заболеваниями желчного пузыря, язвой желудка и диабетом. Но есть ряд симптомов, при которых обязательно необходимо пройти обследование», - добавил он.