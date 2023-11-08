Врач перечислил признаки рака поджелудочной железы

Врач Егиев перечислил признаки рака поджелудочной железы
Оевидные и не очень признаки могут указывать на то, что у человека развивается рак поджелудочной железы. Об этом рассказал РИАМО врач-онколог, д. м. н., профессор Валерий Егиев.
По словам специалиста, заподозрить рак можно по следующим признакам:
- желтуха,
- резкая потеря веса,
- потеря аппетита,
- расстройство пищеварения,
- темный цвет мочи.
Валерий Егиев отметил, что диагностика проводится с помощью УЗИ и компьютерной томографии (КТ) с контрастированием сосудов.
Среди факторов риска врач назвал наследственность, неправильное питание, возраст старше 60 лет, курение, острый или хронический панкреатит, болезни печени и лишний вес.
«Чаще всего рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, поэтому его сложно заподозрить на ранних стадиях, когда лечение проходит легче и наиболее эффективно. Кроме того, его можно спутать с заболеваниями желчного пузыря, язвой желудка и диабетом. Но есть ряд симптомов, при которых обязательно необходимо пройти обследование», - добавил он.