Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

Длительные усталость и слабость могут быть симптомами инфекционных, соматических и психических заболеваний, предупредила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Об этом врач антивозрастной медицины рассказала «Ленте.ру».

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По словам Шуппо, чаще всего с жалобами на слабость и усталость обращаются пациенты в возрасте 40-59 лет.

«Слабость и утомляемость могут идти вкупе с опасными нарушениями и болезнями: рассеянностью, снижением памяти, болями в области сердца, живота и спины, тревожностью», — назвала дополнительные симптомы врач.

В первую очередь причины усталости начинают искать в хронических вирусных инфекциях, нарушениях в работе иммунной и нейроэндокринной систем, митохондриальной дисфункции, хроническом стрессе, гиподинамии, неправильном питании, отметила собеседница «Ленты.ру».

Слабость и сонливость возникают при патологиях щитовидной железы, например, гипотиреозе. Причем возникнуть они могут при скрытом гипотиреозе, который не всегда выявляют в стандартных анализах крови. Заметить начинающийся гипотиреоз можно в совокупности всех показателей здоровья.

Усталость и повышенной утомляемости также могут свидетельствовать о проблемах с надпочечниками, продолжила Шуппо. Надпочечники вырабатывают адреналин, кортизол и кортикостерон, тем самым создавая барьер от стресса. При дефиците этих гормонов кортизол понижается и человек становится слабым, сонливым, у него выпадают волосы, объяснила она.