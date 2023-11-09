Иммунолог назвал гонконгский грипп сезонным заболеванием

Гонконгский грипп, случаи которого зафиксировали в некоторых регионах РФ, является обыкновенным сезонным заболеванием. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

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"Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает, обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование "гонконгский", – объяснил он.

По словам специалиста, у населения присутствует коллективный иммунитет к такому гриппу, поскольку им болеют, также он есть в вакцинах.

"Но надо дифференцировать диагностику с другими вирусами, которые могут быть", – добавил врач.

Ранее три случая гриппа А (H3N2) (гонконгского гриппа) выявили на территории Пермского края. От заболевания защитит прививка, штамм включен в вакцину против гриппа, которая доступна во всех медицинских учреждениях региона.