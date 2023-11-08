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5 главных вопросов о гепатите В

Более 250 миллионов человек по самым скромным оценкам инфицировано гепатитом В.

5 главных вопросов о гепатите В
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Это инфекционное заболевание поражает печень и может привести к необратимым последствиям. О том, чем опасен гепатит В и как его предотвратить, рассказала внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Чем опасен

Гепатит В вызывается вирусом гепатита В. Его коварство и большая опасность в том, что он может долго себя никак не проявлять. Инкубационный период длится в среднем 60 – 90 дней. В это время вирус размножается и проникает в ткани печени. Заболевание может стать хроническим, привести к циррозу и раку печени.А пока человек ничего не подозревает, он может заразить других.

Как можно заразиться

Вирус находят в большинстве биологических жидкостей человека – слюне, поту, слезах, моче, но наибольшие его концентрации отмечаются в крови. То есть, чтобы один человек передал вирус гепатита В другому, достаточно контакта поврежденной кожи или слизистых с биологическими жидкостями больного или носителя.

А вариантов, когда это может произойти, довольно много: половой акт, инъекции, переливание крови или операция. Заражение возможно при лечении зубов, маникюре, бритье, нанесении татуировок, если инструменты не обработаны правильно и есть травмы кожи.

Вирус может передаваться от зараженной матери к ребенку во время родов, но при кормлении грудью вирус в молоко не попадает.

К счастью, на бытовом уровне заразиться гепатитом В маловероятно. К примеру, через общую посуду и поцелуи, полотенца, рукопожатия и объятия заразиться нельзя – количество вируса ничтожно мало. А вот использование общих бритв или зубных щеток повышает риски.

Как проявляется

Поначалу гепатит В проявляется как обычная простуда. Заражённый теряет аппетит, чувствует слабость, повышается температура тела. Среди других тревожных «звоночков»: тошнота и рвота, болезненность мышц и суставов, головные боли. Могут быть насморк, кашель, боли в горле.

Постепенно симптомы переходят в так называемый желтушный период: происходит потемнение мочи, цвет походит на темное пиво; желтеют склеры и слизистые оболочки рта, особенно если поднять язык к нёбу; прокрашиваются ладони и кожные покровы. При этом состояние улучшается. Но может беспокоить боль или тяжесть в правой подреберной области – это даёт о себе знать инфицированная печень.

Как защититься

Самый надёжный способ не допустить заражения – вакцинация. Прививку делают в младенческом возрасте и ревакцинируются примерно раз в 10 лет. Периодичность вакцинации может быть индивидуальной по результатам обследования.Исследования подтверждают, что в странах, где была введена вакцинация, резко сократилось количество вновь выявленных случаев острого гепатита В.

Помимо вакцинации необходимо:
  • использовать презервативы и избегать частой смены половых партнеров;
  • никогда не использовать общие иглы при различного рода инъекциях;
  • при нанесении татуировок, пирсинге необходимо быть уверенным в качественной стерилизации инструментов, убедиться, что мастер использует одноразовые иглы и перчатки;
  • использовать только личные инструменты для маникюра и педикюра;
  • не пользоваться общими зубными щетками, бритвами;
  • провести анализ на гепатит В при планировании беременности.

Кто находится в группе риска

  • пациенты, получающие внутривенные инъекции, или нуждающиеся в гемодиализе или регулярном переливании крови или еë компонентов;
  • работники здравоохранения;
  • пациенты учреждений длительного ухода и исправительных учреждений;
  • дети дошкольного и школьного возраста;
  • члены семей хронических носителей гепатита В;
  • сексуально активные люди, имевшие более одного партнера за последние 6 месяцев;
  • люди, страдающие другими хроническими заболеваниями печени, в том числе гепатитом С.