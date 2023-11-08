Чем опасно есть мясо диких животных

Какие болезни могут угрожать любителям дичи?

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«Факт поедания мяса диких животных — обязательный пункт сбора сведений при поступлении в инфекционную больницу. Риски для здоровья велики, и связаны они прежде всего с инфекциями, которые могут передаваться как при обработке туш, так и при поедании мяса (мышц или субпродуктов)», Ирина Терещенко, медицинский директор ГК «ЛабКвест», – врач клинической лабораторной диагностики, к.м.н.

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Многие народности употребляют мясо, не обработанное действием высоких температур, и такой продукт несёт большую угрозу, так как сохранение инфекционных патогенов максимально.

Самым распространённым заражением является трихинеллёз. Паразит содержится в мышцах животных, таких как кабаны, медведи, косули.

Заболевание развивается быстро, имеет тяжёлое течение и чревато грозными осложнениями вплоть до летального исхода. Тошнота, рвота, боли в животе могут стать причиной госпитализации в хирургический стационар, при присоединении диареи, лихорадки и болей в мышцах – в инфекционный.

Диагноз можно поставить, выявив связь с фактом поедания мяса диких животных или массовостью, если заражённое мясо ел не один человек. Важным в диагностике будет определение в лаборатории антител к трихинелле.

Лечение необходимо начинать как можно раньше, так как особенностью болезни является попадание паразита в глубину мышц, где он становится недоступен для антипаразитарных препаратов. Также паразит может попасть в мозг, глаза и, погибая там, привести к более серьёзным последствиям.

Также при поедании мяса диких животных можно заразиться эхинококкозом. Заболевание, в отличие от трихинеллёза, развивается более медленно. Первые симптомы в виде недомогания или кратковременной невысокой температуры часто игнорируются, тем временем паразит из кишечника всасывается, разносится с током крови и поражает внутренние органы.

Чаще всего мишенью становятся паренхиматозные органы – печень, лёгкие, головной мозг. С течением времени паразит размножается и в органах образуются кисты. Особенность эхинококка в том, что размножение он продолжает внутри кист, они покрываются жёсткими капсулами и увеличиваются в размерах, тем самых нарушая функцию органа.

Диагноз ставится при подозрении по результатам УЗИ, КТ и других методов визуализации и подтверждается лабораторно.

Тениоз – свиной цепень – поражает животных, которые являются для него промежуточными хозяевами (кабан, свинья, верблюд, кролик, заяц). Поедание недостаточно термически обработанного мяса приводит к заражению человека. Развивается заболевание не сразу, инкубационный период – до трёх месяцев. Из симптомов наблюдаются тошнота, рвота, боли в животе, головные боли и головокружение.

Важно, что домашние животные, если их кормить необработанным мясом диких животных, также заражаются паразитами и впоследствии могут стать источником заражения для своих хозяев. Визуально обнаружить паразитов и определить самостоятельно заразность мяса не получится – для этого нужны микроскопические методы.

Мясо, не прошедшее санитарный и ветеринарный контроли, может быть опасно такими инфекциями, как сальмонеллёз, бруцеллёз, туберкулёз, лептоспироз, финноз. Туши некоторых животных могут быть источником тяжёлых металлов или других токсичных соединений в зависимости от области, где они были пойманы.