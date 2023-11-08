3 симптома на лице, которые говорят о высоком холестерине

Высокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-офтальмолог Сая Нагори рассказала, что симптомы этого опасного состояния могут проявляться и на лице.

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Самым явным признаком повышенного холестерина является ксантелазма — жёлтые комочки, которые чаще всего образуются на верхних и нижних веках.

Ещё один предупреждающий знак, который может поразить ваши глаза, — состояние, известное как Arcus senilis, или старческая дуга. Это сероватая линия на периферии роговицы, кольцеобразное помутнение.