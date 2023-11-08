Почему опасно пить антибиотики без назначения врача

Антибиотики представляют собой мощный инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их неправильное использование может вызвать серьезные проблемы.

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С чем можно столкнуться «Вечерней Москве» рассказала кардиолог-терапевт сети медицинских клиник «Неболит» Елена Быстрова.

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Вирусные инфекции и антибиотики

По словам специалиста, около 90 процентов респираторных инфекций, особенно в осенний период, вызваны вирусами:

— Многие люди часто сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и другие.

Когда нужны антибиотики

Диагноз и решение о назначении антибиотиков всегда должны приниматься врачом. Лечение антибиотиками может быть необходимым, но оно должно быть оправданным и проводиться под контролем. Неконтролируемое прием антибиотиков без рецепта может повлечь за собой серьезные последствия, такие как аллергические реакции и резистентность бактерий к антибиотикам, предупредила Быстрова.

Исключения и рекомендации

Существуют четкие критерии, которые помогают врачу определить, когда назначение антибиотиков необходимо.

Продолжительная лихорадка

Если лихорадка не снижается после пяти дней лечения, это может говорить о необходимости антибактериальной терапии. Особенно это актуально, когда есть высокий риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, что может произойти в ослабленном организме после вирусной инфекции.

Лейкоцитоз и изменение цвета секретов

Лейкоцитоз, выявляемый при анализе крови, и изменение цвета секретов, таких как слизь из носа или горла, может также свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции.

Прокальцитонин

В некоторых случаях врач может заказать анализ прокальцитонина, который помогает определить степень воспаления и может быть ключом к решению о назначении антибиотиков.

Решение всегда за врачом

Назначение антибиотиков зависит от множества факторов, включая:

диагноз;

серьезность инфекции;

индивидуальные особенности пациента;

результаты лабораторных исследований.