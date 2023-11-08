Почему опасно пить антибиотики без назначения врача
Антибиотики представляют собой мощный инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их неправильное использование может вызвать серьезные проблемы.
С чем можно столкнуться «Вечерней Москве» рассказала кардиолог-терапевт сети медицинских клиник «Неболит» Елена Быстрова.
Вирусные инфекции и антибиотики
По словам специалиста, около 90 процентов респираторных инфекций, особенно в осенний период, вызваны вирусами:
— Многие люди часто сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и другие.
Когда нужны антибиотики
Диагноз и решение о назначении антибиотиков всегда должны приниматься врачом. Лечение антибиотиками может быть необходимым, но оно должно быть оправданным и проводиться под контролем. Неконтролируемое прием антибиотиков без рецепта может повлечь за собой серьезные последствия, такие как аллергические реакции и резистентность бактерий к антибиотикам, предупредила Быстрова.
Исключения и рекомендации
Существуют четкие критерии, которые помогают врачу определить, когда назначение антибиотиков необходимо.
Продолжительная лихорадка
Если лихорадка не снижается после пяти дней лечения, это может говорить о необходимости антибактериальной терапии. Особенно это актуально, когда есть высокий риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, что может произойти в ослабленном организме после вирусной инфекции.
Лейкоцитоз и изменение цвета секретов
Лейкоцитоз, выявляемый при анализе крови, и изменение цвета секретов, таких как слизь из носа или горла, может также свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции.
Прокальцитонин
В некоторых случаях врач может заказать анализ прокальцитонина, который помогает определить степень воспаления и может быть ключом к решению о назначении антибиотиков.
Решение всегда за врачом
Назначение антибиотиков зависит от множества факторов, включая:
- диагноз;
- серьезность инфекции;
- индивидуальные особенности пациента;
- результаты лабораторных исследований.
Антибиотики — ценное средство, но их следует использовать разумно и с учетом рекомендаций врача. Только так можно сохранить эффективность этой группы препаратов для необходимого лечения, заключила терапевт.