Неприятный запах изо рта может быть признаком дисбактериоза кишечника

Лондонский врач Зои Уильямс рассказала, что неприятный запах изо рта может быть связан с дисбактериозом кишечника. Об этом сообщает Daily Mail.

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Дисбактериоз кишечника - это состояние организма, при котором происходит изменение количественного или качественного состава микрофлоры в толстой и тонкой кишке. Такой дисбаланс может стать причиной появления метаболических и иммунологических нарушений и развития желудочно-кишечных расстройств.

Врач объяснила, что при дисбактериозе эпителиальные клетки кишечника и населяющие его бактерии начинают вырабатывать сероводород - бесцветный газ со сладковатым привкусом, для которого характерен неприятный тяжелый запах испорченных яиц или мяса. Кроме того, дисбактериоз кишечника может сопровождаться дискомфортом и болью в животе.

Причинами возникновения этого состояния могут стать стресс, вредные привычки, гормональные нарушения и различные инфекционные заболевания.