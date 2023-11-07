Отоларинголог назвал самую распространенную причину храпа у детей

Отоларинголог Зайцев назвал самую распространенную причину храпа у детей
Храп у ребенка, как правило, вызван аденоидами, которые в результате воспаления увеличиваются в два-три раза. Об этом сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.
По его словам, эту проблему можно решить только при помощи лечения аденоидов. Эксперт пояснил, что в результате увеличения аденоидов носоглотка оказывается перекрыта, и ребенок будет постоянно храпеть. По мере ухода воспаления аденоиды становятся меньше — и ребенку легче.
— Если аденоиды пролечить, а если они третьей степени, нужно удалить, — то вопрос решается, — пояснил врач в комментарии NEWS.ru.
Лор посоветовал обязательно лечить храп не только у детей, но и у взрослых, и при возникновении подобной проблемы обращаться к врачам. Зайцев напомнил, что в ряде случаев храп может означать склонность к ранней смерти.
Врач-терапевт Елена Малышева и эндокринолог Екатерина Трошина в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказали россиянам о неочевидной причине сильного храпа. Оба медика отметили, что сильный храп в сопровождении с увеличением конечностей может быть маркером акромегалии.