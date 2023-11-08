Биолог рассказал, грозит ли России вспышка гонконгского гриппа

Гонконгский грипп относят к острым респираторным заболеваниям, которые вызывает серотип H3N2 вируса гриппа А. Свое название он получил из-за пандемии, начавшейся в Гонконге в 1968 году. Вероятность вспышки этого заболевания в России оценил доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что чаще всего данный вирус поражает пожилых людей, детей до двух лет, людей со сниженным иммунитетом. У заболевшего возникает лихорадка, насморк, головная боль, сухой кашель.

Чумаков отметил, что гонкогский грипп относится к вирусам группы А. Такой вирус распространяется вместе с птицами. В отличие от вирусов группы B, он характеризуется более тяжелым течением, более патогенный.

— Все что касается вируса группы A — это более серьезная ситуации, чем с вирусами группы B, — отметил он в комментарии «360».