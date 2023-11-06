Названы неожиданные причины ухудшения здоровья и внешнего вида зубов

Британский стоматолог Сурина Сегал рассказала, что использование отбеливающих паст, употребление газированных напитков и неправильная чистка могут ухудшить внешний вид зубов и повредить эмаль. Об этом сообщает Daily Mail.

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Врач объяснила, что отбеливающие зубные пасты содержат очень мелкие абразивные (твердые) частицы, которые эффективно удаляют загрязнения. Тем не менее такие частицы царапают поверхность зубов и способствуют образованию микротрещин. Кроме того, использование таких средств на постоянной основе "стирает" эмаль и обнажает дентин - твердую ткань желтоватого цвета, составляющую его основную часть.

Такие же последствия могут сопровождать неправильную чистку зубов. Стоматолог объяснила, что не стоит слишком интенсивно давить на зубы щеткой. Со временем такие действия приведут к разрушению эмали и обнажению слоя дентина под ней, из-за чего зубы будут выглядеть желтее.

Сегал добавила, что для сохранения красоты и здоровья зубов рекомендуется ограничить употребление газированных напитков. Такие напитки плохо влияют на зубы из-за их кислой природы. Кислоты разъедают эмаль и вызывают появление едва заметных углублений - эрозий.