Врач рассказала, когда нужно проверить сердце и щитовидную железу

Врач: при низком давлении и высоком пульсе нужно проверить сердце и щитовидную железу
Очень низкое давление в сочетании с учащенным пульсом - сигнал для проверки здоровья, заявила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в ходе беседы с Pravda. Ru. В частности, этот симптом может говорить о проблемах с сосудами и сердцем, а также с щитовидной железой.
Еще одной причиной низкого давления при учащенном пульсе может быть повышенное тромбообразование. Если у человека с такими симптомами в анамнезе сахарный диабет, следует немедленно вызвать «скорую», предупредила врач.
«Если низкое давление ниже 80-70 на 50, то это уже очень плохо. Даже может быть инфаркт, если с тромбообразованием. Поэтому тут чем быстрее вызовете скорую, в течение часа, тем лучше, чтобы разобраться с причиной», — пояснила она.
По словам Людмилы Лапа, нормальным считается давление 120 на 80, 110 на 70. При отсутствии беспокоящих симптомов, таких как, например, головная боль, допускаются и меньшие показатели, например, 90 на 60. Низкое давление, особенно если оно вызвано какими-либо заболеваниями, следует тщательно контролировать, заключила врач.