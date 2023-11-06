Врач рассказала, когда нужно проверить сердце и щитовидную железу

«Если низкое давление ниже 80-70 на 50, то это уже очень плохо. Даже может быть инфаркт, если с тромбообразованием. Поэтому тут чем быстрее вызовете скорую, в течение часа, тем лучше, чтобы разобраться с причиной», — пояснила она.