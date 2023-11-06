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В столичных школах искусств учат народному творчеству

<p>В&nbsp;столичных школах искусств и&nbsp;колледжах более 11&nbsp;тысяч юных москвичей изучают национальный фольклор. Этому направлению уделяется большое внимание. Студенты могут отдать предпочтение игре на&nbsp;балалайке, домбре, гуслях, баяне, аккордеоне и&nbsp;других музыкальных инструментах. Также можно выбрать не&nbsp;только игру на&nbsp;музыкальных инструментах, но&nbsp;и&nbsp;народному танцу, песням и&nbsp;другим направлениям искусства.</p> <blockquote>&laquo;Народному творчеству обучают в&nbsp;112 школах и&nbsp;колледжах искусств. Ребята осваивают три направления: &bdquo;Народные инструменты&ldquo;, &bdquo;Музыкальный фольклор&ldquo; и&nbsp;&bdquo;Сольное народное пение&ldquo;. Одновременно они знакомятся с&nbsp;культурным наследием страны&nbsp;&mdash; сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о&nbsp;традиционных ремеслах&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.</blockquote> <p>Одним из&nbsp;напралений изучения народного фольклора стали творческие экскурсии. Учащиеся вместе с&nbsp;преподавателями выезжают в&nbsp;определённые регионы, где перенимают творчество у&nbsp;местного населения. Помимо самобытных песен подростки узнают о&nbsp;быте, культуре, одежде отдельных регионов страны.</p> <p>Занятия всех трен направлений проходят трижды в&nbsp;неделю. На&nbsp;них учащиеся изучают новые и&nbsp;повторяют старые песни, проводят дыхательную гимнастику и&nbsp;многое другое. В&nbsp;индивидуальном порядке проходят занятия по&nbsp;сольному пению. На&nbsp;таких занятиях преподаватели погружают учеников в&nbsp;атмосферу и&nbsp;культуру. Учащиеся поют современные песни в&nbsp;фольклорном стиле. Вся эта работа позволяет учащимся успешно выступать на&nbsp;различных конкурсах и&nbsp;бороться с&nbsp;застенчивостью.</p>

В столичных школах искусств учат народному творчеству
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