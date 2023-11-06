В столичных школах искусств учат народному творчеству

<p>В столичных школах искусств и колледжах более 11 тысяч юных москвичей изучают национальный фольклор. Этому направлению уделяется большое внимание. Студенты могут отдать предпочтение игре на балалайке, домбре, гуслях, баяне, аккордеоне и других музыкальных инструментах. Также можно выбрать не только игру на музыкальных инструментах, но и народному танцу, песням и другим направлениям искусства.</p> <blockquote>«Народному творчеству обучают в 112 школах и колледжах искусств. Ребята осваивают три направления: „Народные инструменты“, „Музыкальный фольклор“ и „Сольное народное пение“. Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны — сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремеслах», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.</blockquote> <p>Одним из напралений изучения народного фольклора стали творческие экскурсии. Учащиеся вместе с преподавателями выезжают в определённые регионы, где перенимают творчество у местного населения. Помимо самобытных песен подростки узнают о быте, культуре, одежде отдельных регионов страны.</p> <p>Занятия всех трен направлений проходят трижды в неделю. На них учащиеся изучают новые и повторяют старые песни, проводят дыхательную гимнастику и многое другое. В индивидуальном порядке проходят занятия по сольному пению. На таких занятиях преподаватели погружают учеников в атмосферу и культуру. Учащиеся поют современные песни в фольклорном стиле. Вся эта работа позволяет учащимся успешно выступать на различных конкурсах и бороться с застенчивостью.</p>