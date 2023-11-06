Онкологи перечислили симптомы "тихого убийцы"

В структуре заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний первое место занимает рак легкого. Это злокачественное новообразование из клеток бронхиального и альвеолярного эпителия.

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России) перечислили симптомы рака легкого. Они подчеркнули, что ноябрь - международный месяц повышения осведомленности об этой смертельной болезни. И нужно обязательно знать, как ее вовремя распознать.

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Рак, как правило, тихий убийца. На ранних стадиях он протекает бессимптомно.

Чтобы выявить заболевание на I-II стадиях, необходимо ежегодно проходить профилактические обследования легких - для этого государство организует бесплатные и доступные всем диспансеризацию и профосмотры. Особенно внимательными к себе нужно быть людям старше 40 лет и тем, кто входит в группу риска.

Любого человека должен обязательно насторожить кашель, тем более если в выделениях замечены следы крови. Пожалуй, это признак уже развившегося процесса. На ранних стадиях больной страдает одышкой, болями в грудной клетке (без предшествующей травмы). Возможна осиплость голоса. Тревожным симптомом является беспричинная потеря веса и общее недомогание - повышение температуры, слабость, быстрая утомляемость.

В первую очередь нужно обратиться к врачу - терапевту, пульмонологу или онкологу и получить направление на рентген легких или компьютерную томографию органов грудной клетки.

- Чем раньше будет выявлен рак легкого, тем больше шансов его вылечить. Если затягивать с визитом к врачу и не начать лечение на ранних стадиях, злокачественный процесс может распространиться за пределы органа. На ранних стадиях современная медицина позволяет выполнять малотравматичные эндоскопические операции, сохраняя качество жизни онкобольного, - говорит генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, профессор, академик РАН Олег Кит.

Как подчеркивает заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии Минздрава России Дмитрий Харагезов, 90 процентов больных раком легких - это курильщики, в том числе пассивные. Отказ от курения, в том числе вейпов, электронных сигарет, кальянов, снизит риски развития рака легкого.

В группе риска также люди, трудящиеся на вредном производстве. Поэтому при работе с цементной или асбестовой пылью необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты.