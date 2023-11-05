Кардиолог рассказала о симптомах миокардита после перенесённой вирусной инфекции

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая кардиологическим отделением ГКБ №52 Елена Ковалевская. «Если после перенесённой вирусной инфекции у пациента возникает возврат лихорадки, температура, либо температура очень долго держится, обязательно нужно обратить внимание. Длительная температура — это то симптом, который нужно не пропустить. Второй момент — у пациента может развиваться одышка, ощущается как нехватка воздуха. Если пациент был молодой, активный, занимался спортом, ходил на работу и вдруг он чувствует, что он не может выполнять эту работу, не может подняться на этаж на какой-то, у него одышка, то это тоже может быть одним из симптомов.Если вдруг появились отёки симметричные на конечностях, стали отекать ноги, тоже может быть проявление миокардита, сердечной недостаточности.