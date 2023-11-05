Гематолог рассказала, как не пропустить первые признаки заболеваний крови

Чем бы мы ни заболели, в первую очередь врач направляет нас сдать анализ крови. По её показателям определяют состояние здоровья и выявляют многие заболевания. Между тем, болезней крови множество: от незначительной анемии – до опасного лейкоза.

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Как не пропустить первые признаки серьёзных заболеваний? На что нужно обратить внимание и куда обращаться? Об этом и о многом другом рассказала внештатный специалист-гематолог министерства здравоохранения Нижегородской области Светлана Волкова.

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Симптомы

По словам специалистов, тревожными сигналами для посещения врача являются слабость, общее недомогание, плохая концентрация внимания, одышка при обычных физических нагрузках, нарушение аппетита и сна, похудание, субфебрильная лихорадка.

Если при этом показатели общего анализа крови далеки от нормы, терапевт или любой врач установит возможный дефицит железа, витаминов либо наличие воспалительного процесса.

«Особенно важными сигналами о необходимости посетить врача являются снижение массы тела, появление синяков на теле без объективных причин, а также появление увеличенных лимфатических узлов, что часто проявляется как «горошины» на шее, в подмышечных и паховых областях, – рассказала Светлана Волкова. – Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии онкогематологического заболевания».

По словам специалиста, снижение или повышение показателей эритроцитов, гемоглобина и других клеток в крови часто не является необратимой болезнью крови, но явно говорит об имеющихся проблемах.

Например, при нехватке железа, которая проявляется низким гемоглобином, кровь уже не может переносить достаточное количество кислорода, отчего организм испытывает гипоксию (кислородное голодание). Другие симптомы болезни – частая головная боль, «мушки» перед глазами, головокружение. Происходит это потому, что кровеносные сосуды, чтобы компенсировать нехватку кислорода, расширяются больше необходимого. При запущенной анемии выпадают волосы, ломаются ногти, кожа и слизистые бледнеют, появляются боли в груди и учащённое сердцебиение.

При множественной миеломе первый симптом – боли в спине. С такими болями люди первым делом отправляются к неврологу, мануальному терапевту, остеопату, делают рентген, МРТ, лечат остеохондрозы. Несколько лет пройдёт, прежде чем появятся другие признаки – спонтанные переломы костей, анемия, ухудшение функции почек.

Какие анализы покажут, что есть проблемы

Общий анализ крови. Он показывает соотношение плазмы и форменных элементов крови, к которым относят эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. С его помощью также измеряется количество этих клеток и их размеры. Его рекомендуется сдавать один раз в год, чтобы контролировать течение хронических заболеваний крови. С острыми так не получится.

Биохимический анализ крови. С его помощью можно оценить многие показатели. Например, определение уровня железа, витаминов В9 и В12. Их значения помогут в диагностике анемий. Ещё гематологу может быть важно узнать уровень билирубина и его фракций для диагностики гемолитических анемий и показатели общего белка при подозрении на заболевания, которые сопровождаются его повышением.

Коагулограмма. Она помогает гематологам оценить способность крови к свёртыванию. Этот механизм называется гемостазом, который, с одной стороны, способствует образованию тромба и препятствует вытеканию крови из раны при повреждении сосуда, а с другой – поддерживает кровь в её жидком состоянии.

Чем опасны?

Если та же анемия достаточно быстро и легко лечится, то есть ряд болезней крови, которые после диагностики, к сожалению, могут привести к летальному исходу.

Во-первых, это острые лейкозы, при которых продолжительность жизни без лечения – несколько месяцев, а то и недель. Во-вторых, апластическая анемия, когда костный мозг полностью перестаёт продуцировать клетки крови, – тоже очень тяжёлое заболевание с высокой смертностью. В третьих, некоторые варианты агрессивных лимфом, которые очень быстро растут, замещают нормальные ткани. Это самые смертоносные категории.

Хотя, по словам врачей, больше половины случаев сегодня эффективно лечатся. Люди с болезнями крови могут жить практически так же долго, как и все остальные. Но для этого нужно вовремя поставить диагноз и начать лечение.

Как лечить?

Самостоятельно оценить некоторые симптомы очень сложно. Поэтому начинать надо с посещения участкового терапевта, который назначит общий анализ крови и при необходимости направит вас к гематологу.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, направить пациента на консультацию к врачу-гематологу могут как участковые врачи-терапевты по месту жительства, так и специалисты других направлений – гастроэнтерологи и неврологи, например, если они выявили или длительное время отмечают изменения в результатах анализа крови пациента.

В больницу кладут только каждого пятого пациента с онкологическим заболеванием крови. В остальных случаях благодаря современным лекарствам лечение идёт амбулаторно или в условиях дневного стационара. При этом комплексную диагностику и подбор терапии в каждом конкретном случае проводят в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, его текущего состояния и наличия сопутствующих заболеваний.

«За последние годы в мире в целом и в нашей стране в частности значительно повысилась эффективность диагностики и лечения дефицитных анемий, иммуногематологических заболеваний, нарушений свёртывания крови и, что особенно значимо, онкогематологических заболеваний, – подчеркнули в региональном минздраве. – Разработанная и используемая терапия, направленная только на поражённые клетки, помогает сберечь здоровые ткани».

В зависимости от характера патологии лечение препаратами приводит к устранению дефицита витаминов и микроэлементов, нормализации свёртываемости крови, восстановлению обменных процессов, устранению повышенного разрушения клеток крови.

«Кроме лекарственной терапии, врачи сегодня применяют переливание компонентов и препаратов донорской крови, а при наличии показаний – также трансплантацию собственных или донорских гемопоэтических клеток крови», – рассказали специалисты ведомства.

И что делать?

Никаких доказанных методов профилактики заболеваний крови на сегодня, увы, нет. Поэтому дать какие-то рекомендации врачам очень сложно.

«Большинство отклонений и даже болезней крови взаимосвязано с нездоровьем желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочевыделения и вредными привычками, в частности с курением, – говорит Светлана Волкова. – Очень важно, чтобы будущие родители при планировании ребёнка и в процессе вынашивания плода имели информацию о составе своей крови, отсутствии дефицита в организме витаминов и микроэлементов».

Так что в идеале будущим родителям рекомендуется посетить не только репродуктолога, терапевта, но и гематолога.