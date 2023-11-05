Перечислены самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания

Кардиолог перечислила самые распространённые сердечно-сосудистые заболевания
Это артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма и сердечная недостаточность.
В частности, артериальное давление более 140 на 90 указывает на наличие патологии.
Невнимание к здоровью может приводить к нетрудоспособности и смерти.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кардиологическим отделением ГКБ №52 Елена Ковалевская.
«Самое распространённое сердечно-сосудистое заболевание — это, конечно же, артериальная гипертония, то есть повышение артериального давления. Когда у пациента артериальное давление больше 140 на 90, мы уже говорим, что это артериальная гипертония. Следующее по распространённости — это ишемическая болезнь сердца, то есть поражение сосудов сердца атеросклеротическими бляшками, которые сужают просвет изнутри. Это может протекать в виде стабильных форм ишемической болезни сердца — например, стенокардия. А может быть и в острой форме — это инфаркт миокарда. Нарушение ритма также имеет своё место в структуре заболеваемости. Причины могут быть различные. Это может быть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и много других причин. Они тоже вносят свой вклад в структуру заболеваемости и в сердечную недостаточность. Сердечная недостаточность как нозология, которая является осложнением, она вносит свой вклад в стойкую нетрудоспособность, временную нетрудоспособность и смертность».
Врач подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности во всём мире.