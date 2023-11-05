Перечислены самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания

«Самое распространённое сердечно-сосудистое заболевание — это, конечно же, артериальная гипертония, то есть повышение артериального давления. Когда у пациента артериальное давление больше 140 на 90, мы уже говорим, что это артериальная гипертония. Следующее по распространённости — это ишемическая болезнь сердца, то есть поражение сосудов сердца атеросклеротическими бляшками, которые сужают просвет изнутри. Это может протекать в виде стабильных форм ишемической болезни сердца — например, стенокардия. А может быть и в острой форме — это инфаркт миокарда. Нарушение ритма также имеет своё место в структуре заболеваемости. Причины могут быть различные. Это может быть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и много других причин. Они тоже вносят свой вклад в структуру заболеваемости и в сердечную недостаточность. Сердечная недостаточность как нозология, которая является осложнением, она вносит свой вклад в стойкую нетрудоспособность, временную нетрудоспособность и смертность».