Биолог Баранова рассказала, способен ли "гонконгский" грипп вызвать эпидемию
Несколько случаев "гонконгского" гриппа H3N2 зарегистрированы в Тюменской области. Это тот самый грипп, который вызвал третью пандемию в 1968 году. Известный биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, чем грозит распространение вируса H3N2 и велика ли угроза новой эпидемии.
"Гонконгский грипп H3N2, который позже переименовали в "азиатский", мы помним с конца 1960-х годов. Когда этот вирус только появился, заболевание было тяжелым. Локдаун, как при ковиде, тогда не вводили, но медицинские учреждения были переполнены, эпидемия была тяжелая", - напомнила Анча Баранова.
Она пояснила, что тяжелое течение заболевания случилось из-за того, что произошел так называемый "антигенный сдвиг" - резкое изменение генома вируса вместе с его свойствами.
"Обычно вирус гриппа мутирует, постепенно накапливая изменения в генном составе, но тогда произошло сразу несколько серьезных мутаций, и человеческий организм воспринимал вирус как абсолютно новый, иммунитета к нему не было ни у кого. Когда этот вирус только появился, летальность составляла 0,2% - для гриппа это довольно много, и это действительно был серьезный удар, которого никто не ожидал", - отметила Баранова.
Спустя несколько лет грипп H3N2 влился в человеческую популяцию, стал одним из вариантов сезонного гриппа, и теперь он протекает намного легче.
"От него есть вакцина. Поэтому сообщения, что появились случаи заражения этим вирусом, вовсе не означают, что нам грозит новая тяжелая эпидемия", - считает профессор Баранова.
Она напомнила, что как раз после пандемии, вызванной "гонконгским" вирусом, и было принято решение ежегодно обновлять антигенный состав противогриппозных вакцин. После этого эффективность вакцинации выросла.
"Ситуация во многом напоминала ту, что мы наблюдали в первый год пандемии COVID-19 - вакцин не хватало, их распределяли в первую очередь среди групп риска, и даже рассылали указания врачам - прививать в первую очередь пожилых", - рассказала Анча Баранова.
По ее словам, сейчас в Японии и других восточных странах резкий рост заболеваемости гриппом, откуда вирус может прийти и в Россию.