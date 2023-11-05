Способен ли "гонконгский" грипп вызвать эпидемию

"Обычно вирус гриппа мутирует, постепенно накапливая изменения в генном составе, но тогда произошло сразу несколько серьезных мутаций, и человеческий организм воспринимал вирус как абсолютно новый, иммунитета к нему не было ни у кого. Когда этот вирус только появился, летальность составляла 0,2% - для гриппа это довольно много, и это действительно был серьезный удар, которого никто не ожидал", - отметила Баранова.