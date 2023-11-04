Фармацевты могут предотвратить миллионы инсультов и инфарктов

За 30 лет в США можно было предотвратить 15 млн инфарктов и почти 8 млн инсультов, если бы фармацевты имели возможность назначать препараты для снижения повышенного кровяного давления. Об этом сообщают ученые из Университета Содружества Вирджинии (VCU) в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

© Газета.Ru

Большинство людей имеют доступ к услугам аптек, в том числе и жители отдаленных регионов, где сложно попасть к врачу. В США пациенты посещают ближайшую аптеку в 12 раз чаще, чем врача-терапевта. В связи с этим авторы нового исследования считают, что роль фармацевтов как поставщиков медицинских услуг недооценивается. Например, они могли бы выписывать лекарства от гипертонии людям с повышенным давлением. Это заболевание — одна из главных причин инсультов, инфарктов и почечной недостаточности в мире. Прием снижающих давление лекарств значительно уменьшает риски для здоровья гипертоников.