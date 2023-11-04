При каких видах рака нельзя употреблять молочные продукты

Злокачественные опухоли в органах мочеполовой системы могут развиваться быстрее, если их подпитывать молочными продуктами, заявил в подкасте NEWS.ru диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков. В том числе это касается рака простаты, рака яичников.

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Есть несколько видов рака, при которых мы убираем молочку. Это рак яичников, рак матки, рак предстательной железы и рак груди. При раке груди мы убираем фитоэстрогены, то есть бобовые и соевые. Есть препараты, которые блокируют фитоэстрогены. Сыр немножко можно, чтобы себя побаловать, — говорит врач.

До этого доктор рассказывал, что рак предстательной железы часто дает метастазы в легкие. Для этого и следует исключать патогенные продукты, включая молочку, которая содержит соматотропный гормон. В молочных продуктах есть вещества, которые стимулируют подъем инсулина, а соматотропный гормон стимулирует эти опухоли.