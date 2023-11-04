Доктор рассказал, какие продукты полезны при раке

Лейкопен входит в состав томатов, и при моем заболевании это вещество полезно. Его больше всего в томатной пасте. И каждое утро после того, как я попью кофейку, мне жена приносит пивную кружку: четыре столовые ложки томатной пасты, разбавленные водой. Это вкуснее, дешевле и полезнее томатного сока, купленного в магазине, — рассказал Ковальков.