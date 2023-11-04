Неврологи назвали категорию людей, которые быстрее «сходят с ума»

Неврологи Тан и Райт назвали категорию людей, которые быстрее «сходят с ума»
Быстрее всего мозг стареет у одиночек и у тех, кто работает по ночам. Об этом сообщили неврологи из США Залди Тан и Рэндалл Райт.
Они отметили, что изоляция от социума негативно сказывается на гибкости ума. Человек, который лишен общения, теряет способность эффективно обрабатывать информацию. В результате это мешает принимать самые простые ежедневные решения, и человек практически сходит с ума.
— Происходит разбалансировка функций мозга, нервные пути, лишенные необходимой практики, ослабевают. Все это приводит к тому, что внимание начинает рассеиваться, следовательно, происходит снижение когнитивных функций, — пояснили медики.
Среди других факторов снижения умственных способностей специалисты выделили ночную работу и малоподвижный образ жизни.
По их словам, нормальный сон способствует обновлению мозга и очистке его от токсинов, а нехватка сна и нарушение ритмов осложняют данные процессы. В итоге развивается подобие процессов, которые характерны для развития болезни Альцгеймера, сообщается в издании Huff Post.
Для того чтобы снизить риск возникновения деменции в старшем возрасте, нужно следить за давлением, поскольку гипертония связана с повышенным риском развития заболевания. Об этом рассказал американский врач Роб Галлоуэй.