Неврологи назвали категорию людей, которые быстрее «сходят с ума»

Быстрее всего мозг стареет у одиночек и у тех, кто работает по ночам. Об этом сообщили неврологи из США Залди Тан и Рэндалл Райт.

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Они отметили, что изоляция от социума негативно сказывается на гибкости ума. Человек, который лишен общения, теряет способность эффективно обрабатывать информацию. В результате это мешает принимать самые простые ежедневные решения, и человек практически сходит с ума.

— Происходит разбалансировка функций мозга, нервные пути, лишенные необходимой практики, ослабевают. Все это приводит к тому, что внимание начинает рассеиваться, следовательно, происходит снижение когнитивных функций, — пояснили медики.

Среди других факторов снижения умственных способностей специалисты выделили ночную работу и малоподвижный образ жизни.

По их словам, нормальный сон способствует обновлению мозга и очистке его от токсинов, а нехватка сна и нарушение ритмов осложняют данные процессы. В итоге развивается подобие процессов, которые характерны для развития болезни Альцгеймера, сообщается в издании Huff Post.