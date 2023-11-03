Онищенко призвал не забывать о профилактике инсульта

Инсульт является опасным заболеванием, поэтому о его профилактике необходимо помнить всем. Об этом радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Он напомнил, что инсульт имеет два типа: геморрагический, когда лопается сосуд и происходит кровоизлияние в мозговой части; и ишемический, когда происходит закупорка сосуда и ослабляется кровоснабжение части мозга. Среди факторов развития «мозгового удара» академик выделил курение, высокое давление, сахарный диабет, недостаточную физическую активность, избыточный вес, вирусные заболевания.

«В мире каждый год происходит 15 миллионов инсультов, из них 6 миллионов заканчиваются трагическим летальным исходом, — сказал Онищенко. - Подвижность, физическая активность. Образ жизни, ритм работы, продолжительность работы — за этим тоже нужно следить. Питание немаловажную роль играет, в том числе использование сахара и соли. Об этом надо помнить».

По словам собеседника радио, инсульт молодеет, болезнь выявляют даже у еще не родившегося ребенка. Академик подчеркнул, что есть факторы, которые человек не может преодолеть, при этом возможно «максимально корректировать и держать под контролем» ситуацию с заболеваемостью.