Диетолог рассказала, какие ягоды можно употреблять при диабете

Диетолог Джослин Лоран из регионального медицинского центра Чарльза при Университете Мэриленда (США) рассказала, что людям с диабетом лучше употреблять чернику вместо фруктов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ягоды и фрукты содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, которые необходимы для поддержания здоровья человека. Однако большинство из них богаты фруктозой — натуральным сахаром. Врач объяснила, что употребление большого количества фруктозы с пищей может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови — такое состояние называется гипергликемией.

При сахарном диабете инсулин, регулирующий уровень сахара в крови, не вырабатывается в достаточном количестве. Это значит, что организм не сможет безопасно утилизировать избыток глюкозы, образовавшейся вследствие употребления фруктов. Со временем глюкоза накапливается в крови и может вызывать различные нарушения в организме — последствиями гипергликемии могут стать сбои в работе почек, повреждения сетчатки глаза, повышение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметила, что черника содержит меньше фруктозы и калорий. Даже если съесть большую чашку ягод, уровень сахара в крови останется стабильным. Кроме того, черника не способна спровоцировать появление лишнего веса. Ягоды черники богаты витаминами С, К и марганцем. Витамин С оказывает противовоспалительное действие, К — способствует нормальной работе почек, а марганец нужен для кислородного обмена в тканях.

Также черника содержит полифенолы. Эти растительные соединения могут снижать риск развития сахарного диабета у здоровых людей, нормализуя уровень глюкозы в крови.