Инфекционист оценила риски переноса лихорадки денге из Южной Европы в Россию

В Италии, Франции, Испании вспышка лихорадки денге. Инфекция, изначально распространенная в тропическом поясе Азии и Африки, "прилетела" на Европейский континент вместе с расширением ареала обитания комаров рода Aedes, которые, помимо вируса Денге, переносят также возбудителей лихорадки Зика, чикунгуньи и другие опасные инфекции, сообщает журнал Nature.

"Российская газета" выяснила, возможно ли распространение опасных комаров и передаваемой ими инфекции в России.

Видео дня

В Европе регистрируется много завозных случаев лихорадки денге. Например, Франция сообщила о 1414 заболевших на конец октября (в основном это туристы, прибывшие из Мартиники и Гваделупы). Но беспокойство ученых вызывают случаи местного заражения, когда заболевшие никуда не выезжали.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю за заболеваниями, зарегистрировано 105 подтвержденных случаев местного заражения вирусом денге (36 - во Франции, три - в Испании, 66 - в Италии, включая 28 случаев в Риме).

Тем не менее, отвечая на вопрос, может ли лихорадка денге стать эндемичным заболеванием в Европе, ученые не дают однозначного ответа.

"Случаи местной передачи инфекции в Европе, как правило, носят спорадический и сезонный характер, достигая пика в конце лета и начале осени и снижаясь в зимние месяцы. Я не вижу, чтобы это изменилось в ближайшее время на европейском континенте, я не вижу, чтобы это превратилось в круглогодичную проблему", - цитирует издание Кристину Франк, эпидемиолога по инфекционным заболеваниям из Института Роберта Коха в Берлине.

К счастью, лихорадка денге не передается от человека к человеку (воздушно-капельным путем). Поэтому для того, чтобы денге стала эндемичной в Европе, вирус должен закрепиться в местной популяции комаров. В принципе, в этом нет ничего невозможного, отмечают специалисты, но все же заметное понижение температуры в зимнее время препятствует этому процессу.

Риск в том, что в роде Aedes много видов комаров, условия обитания которых имеют различия. Личинки комаров и взрослые особи постоянно завозятся в разные страны (включая и Россию). Соответственно, нельзя исключить вероятность того, что в какой-то момент комары смогут приспособиться и "осядут" в новой локации не только на теплый летний сезон, но и постоянно.

"То, что мы наблюдаем в Европе, - это возникающая проблема. Но это явно отличается от распространенности лихорадки денге в тропических районах. Таким образом, пока это остается импортной патологией, не эндемичным заболеванием, - поясняет Фредерик Журден, эпидемиолог национального агентства общественного здравоохранения Франции. - Будет ли у нас вирус денге, который более адаптирован к Aedes albopictus? Для меня это все еще исследовательский вопрос".

Потенциальная угроза распространения комаров рода Aedes есть и в России - в наиболее теплых регионах, на побережье Черного моря, в Краснодарском крае, а также в Крыму.

На это, в частности, указывают исследования, проведенные учеными Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. Особи опасных видов, например, ученые обнаруживали в Сочи.

Однако низкие зимние температуры и более сухой климат по сравнению с тропическими регионами, препятствует закреплению этих видов комаров на российской территории.

"В условиях изменения климатических условий и глобального потепления возможно формирование местных очагов инфекций, которые не являются эндемичными для регионов, где они возникают. Но, на мой взгляд, инфекция не может развиваться длительно, и эти очаги не могу стать постоянными, потому что переносчики приспосабливались многие сотни и тысячи лет к развитию именно в конкретных климатических условиях. Временные ситуации в более тёплые периоды года возможны, при завозе и климатических предпосылках временные очаги создаются, но, повторюсь, такие очаги не могут носить длительный, тем более постоянный характер. Поэтому я думаю, что существенной угрозы это не представляет", - пояснила "Российской газете" инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Татьяна Когут.

В Роспотребнадзоре подтверждают, что в России время от времени фиксируют и случаи денге, и лихорадки Зика - все они завозные. Поэтому во время вспышек заболевания в регионах, где много российских туристов, санитарная служба усиливает "входной" санитарно-карантинный контроль за пассажирами авиарейсов, прибывающих из-за рубежа. Совсем недавно, в июле 2023 года такой контроль с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр" проводился в отношении рейсов из Египта - в связи с информацией о резком росте распространения там лихорадки денге.