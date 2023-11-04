Врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) выяснили, что дети с астмой не подвергаются более высокому риску тяжелого течения COVID. Исследование опубликовано в Journal of Asthma and Allergy.

© Газета.Ru

Дети с астмой, как правило, более восприимчивы к респираторным заболеваниям, например гриппу, поэтому считалось, что они могут быть уязвимы к тяжелой инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Новое исследование не выявило существенных различий в тяжести заболевания между детьми, не страдающими астмой, и детьми с астмой во время нескольких волн пандемии.

Для анализа ученые рассмотрели данные всех детей в возрасте до 17 лет, обратившихся в сеть детских больниц Сиднея с положительным результатом ПЦР-теста на COVID в период с января 2020 года по май 2022 года. У 5,41% из них до заражения была диагностирована астма.

В отделения интенсивной терапии поступили 72 ребенка с тяжелой инфекцией. Дети с астмой не подвергались большему риску попасть в отделение интенсивной терапии ни в одной из волн. 19 детей нуждались в искусственной вентиляции легких, лишь у двоих из них была астма. Из 11 летальных исходов только один был связан с заражением SARS-CoV-2, при этом их не регистрировали среди детей с астмой.