Кардиолог назвал признаки приближающихся инсульта и инфаркта

На данный момент нет специфических симптомов, по которым можно определить, что человек в скорое время перенесет инфаркт или инсульт, отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев. Однако есть косвенные признаки «сосудистых катастроф», на которые следует обращать внимание, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

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О надвигающемся инсульте могут говорить такие симптомы, как повышение артериального давления, головокружение и слабость. О предпосылках к инфаркту свидетельствует сжимающая боль за грудиной, сообщил врач.

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Чтобы вовремя заняться профилактикой опасных приступов, следует учитывать факторы, которые их провоцируют. В первую очередь – это нездоровый образ жизни.

«Сидя за рулем автомобиля, куда мы едем? В могилу. Должна быть достаточная физическая активность, — подчеркнул кардиолог. — Ее отсутствие приводит к тому, что страдают наши сосуды. В первую очередь сосуды головы и сердца».

Кроме того, факторами риска являются неполноценный сон, фастфуд вместо сбалансированного питания и наследственность.

Помимо этого, с возрастом у людей может появиться повышенный «коагуляционный потенциал», то есть свертываемость крови.

«Давление надо держать в узде. Должен быть соответствующий подбор лекарственной терапии», — подчеркнул Конев. По его словам, постоянно лекарства от давления принимают не более 30-40% больных, остальные бросают, как только давление нормализовалось. Однако понижение давления не означает, что сосудистая регуляция восстановлена, поэтому лечение должно быть очень длительным, подчеркнул он.

Напомним, врачи считают, что потребление продуктов, в которых содержится много сахара и соли, а также жира, может привести к набору лишнего веса и повысить риск развития инфаркта и инсульта.