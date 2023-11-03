Соль признали фактором риска диабета второго типа

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек, которых опросили о частоте потребления соли. Наблюдения продолжались в среднем 11,8 года. За это время у 13 тысяч испытуемых развился сахарный диабет второго типа. У лиц, которые «иногда» добавляли соль в свою пищу, вероятность была увеличена на 13 процентов по сравнению с теми, кто делал это «редко» или «никогда». У тех, кто «зачастую» или «всегда» подсаливал пищу, риск был выше на 20 и 39 процентов соответственно.