Геронтолог заявил, чем опасно пристрастие к сладостям

Ученые из медцентра Лейденского университета (Нидерланды) и их коллеги из Дании провели исследование и сделали вывод, что добавление чайной ложки сахара в кофе и чай не вредит здоровью. Результаты работы они опубликовали в научном журнале PLOS One. Но геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев усомнился в результатах этого исследования и указал на большую опасность сахара.

© Вечерняя Москва

— Чем больше ограничиваешь употребление сахара, тем лучше. Избыток сладостей увеличивает риск набора лишнего веса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета. Все это увеличивает вероятность преждевременной смерти, — сообщил он в беседе с kp.ru.

Врач рассказал, что при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, то есть организм начинает быстрее стареть.

Также пристрастие к сладостям ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, головного мозга и других важных органов.