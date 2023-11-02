11 причин, почему вас может покинуть обоняние

Возможность ощущать запахи — базовая функция нашего организма, и процесс кажется уже чем-то само собой разумеющимся. Но пандемия коронавируса показала, что всё может резко измениться. У многих болезнь начиналась именно с потери обоняния. Правда, причин для аносмии (научное понятие) может быть много.

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Почему пропадает обоняние

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В беседе с «Доктором Питером» врач-эксперт Екатерина Демьяновская рассказала, что, помимо коронавируса, есть ещё как минимум 10 причин, по которым человек может либо частично потерять нюх (гипосмия), либо полностью (аносмия), либо его обонятельные ощущения изменятся (паросмия).

Коронавирус . Врачи считают, что вирус поражает обонятельные тракты, а также влияет на центры, которые формируют ощущение запаха в мозге.

. Врачи считают, что вирус поражает обонятельные тракты, а также влияет на центры, которые формируют ощущение запаха в мозге. Инфекции . Бактерии и грибки вызывают отёк и воспаление в носу, а значит, нервные окончания могут просто не почувствовать запах, который «зашёл» при вдохе. Как правило, правильное лечение поможет избавиться от проблемы.

. Бактерии и грибки вызывают отёк и воспаление в носу, а значит, нервные окончания могут просто не почувствовать запах, который «зашёл» при вдохе. Как правило, правильное лечение поможет избавиться от проблемы. Хронические риниты и синуситы. Механизм возникновения проблем с запахами здесь тот же самый, что и при инфекционном насморке.

Механизм возникновения проблем с запахами здесь тот же самый, что и при инфекционном насморке. Респираторная аллергия. По словам медика, в период сезонной аллергии пациенты испытывают дискомфорт и зуд из-за отёка и насморка. В этом случае запах тоже просто не достигает рецепторов.

По словам медика, в период сезонной аллергии пациенты испытывают дискомфорт и зуд из-за отёка и насморка. В этом случае запах тоже просто не достигает рецепторов. Травмы носа. При механической травме слизистой и обонятельных рецепторов тоже могут начаться проблемы с обонянием. При том же переломе может произойти смещение костей, а значит, нарушится циркуляция воздуха.

При механической травме слизистой и обонятельных рецепторов тоже могут начаться проблемы с обонянием. При том же переломе может произойти смещение костей, а значит, нарушится циркуляция воздуха. Полипы. Это доброкачественные образования, которые появляются из-за частых аллергий и воспалений. Они безобидны, но могут нарушить циркуляцию воздуха в носовых проходах, а значит, привести к проблемам с запахами.

Это доброкачественные образования, которые появляются из-за частых аллергий и воспалений. Они безобидны, но могут нарушить циркуляцию воздуха в носовых проходах, а значит, привести к проблемам с запахами. Травмы черепа и болезни головного мозга. Неудачная черепно-мозговая травма может привести к повреждению нервных волокон, которые ответственны за передачу данных о запахе. То есть нос «поймёт» запах правильно, но мозг не сможет «распознать» его как надо.

Неудачная черепно-мозговая травма может привести к повреждению нервных волокон, которые ответственны за передачу данных о запахе. То есть нос «поймёт» запах правильно, но мозг не сможет «распознать» его как надо. Курение. Эта вредная привычка и здесь может оставить свой негативный след. Никотин плохо сказывается на слизистой носа и работе рецепторов, которые ответственны за распознавание запахов, уточнила врач.

Эта вредная привычка и здесь может оставить свой негативный след. Никотин плохо сказывается на слизистой носа и работе рецепторов, которые ответственны за распознавание запахов, уточнила врач. Некоторые лекарства. В числе тех препаратов, которые могут ухудшить обоняние, — сосудосуживающие, кортикостероидные спреи и антигистаминные препараты.

В числе тех препаратов, которые могут ухудшить обоняние, — сосудосуживающие, кортикостероидные спреи и антигистаминные препараты. Генетические заболевания. Например, при синдроме Каллмана (задержка полового созревания) всегда наблюдаются врождённая аносмия и гипосмия.

Например, при синдроме Каллмана (задержка полового созревания) всегда наблюдаются врождённая аносмия и гипосмия. Возраст. Эту причину можно вполне назвать естественной. С годами нервные окончания и рецепторы, как и всё остальное тело, изнашиваются и теряют свою былую мощь. Правда, в этом случае процесс протекает плавно. Именно поэтому пожилые люди иногда не могут распознать неприятный запах у себя в квартире или испорченную еду.