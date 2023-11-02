Врач объяснила, кто в группе риска по инсультам

«Мужчины реже проходят обследование и не относятся серьезно к таким важным показателям здоровья, как артериальное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, чем старше человек, тем более велика вероятность инсульта, ведь с возрастом приобретается больше заболеваний, некоторые из них могут быть осложнены нарушением мозгового кровообращения», – пояснила эксперт.