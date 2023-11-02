Школьница не может носить обувь из-за редкой болезни

Редчайшую болезнь обнаружили у школьницы из Малайзии еще 12 лет назад — ровно в тот день, когда она родилась.

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Врачи, увидев, что второй и третий пальцы на ногах больше остальных, поставили ей диагноз липоматозная макродистрофия, проще говоря, одна из разновидностей гигантизма, пишет The Mirror.

Однако до недавних пор болезнь никак не проявлялась. Родители малазийки забили тревогу, когда пальцы пациентки увеличились настолько, что она не смогла передвигаться, а обувь перестала налезать на ноги.