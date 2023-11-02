Онколог назвал три самых агрессивных вида рака
Онколог Фурсов назвал меланому самым агрессивным видом рака. Любой рак представляет собой опасную болезнь, вылечить которую очень непросто. При этом есть опухоли, которые довольно успешно, особенно на ранних стадиях, лечатся, а есть такие, которые «забирают» человека всего за несколько месяцев. При этом стопроцентных мер профилактики почти нет.
Как рассказал «Сиб.фм» новосибирский онколог Сергей Фурсов, на первом месте стоит меланома. Врач заявил, что рак кожи — самое частое среди раковых заболеваний в регионе. Этот рак бывает плоскоклеточным, базальноклеточным и в форме меланомы. Последняя развивается очень быстро и почти не лечится. Пациент может умереть в течение года. Эксперт посоветовал тщательнее следить за родинками на теле и при изменении формы или цвета сразу же обращаться к врачам.
На второе место он поставил рак поджелудочной. Проблема в том, что заболевание чаще всего обнаруживают на 3–4-й стадии, когда метастазы уже есть в печени, почках и лёгких. Так что лучше регулярно обследоваться и делать УЗИ хотя бы раз в год.
Третье место занимает рак лёгких — это самый распространённый вид болезни в мире, заметил врач. Всё потому, что люди курят. Чтобы себя уберечь медик порекомендовал делать флюорографию раз в год.
Особенно бдительным стоит быть тем, у кого в роду уже были случаи заболевания раком. О том, какие виды опухолей чаще всего передаются по наследству, «Секрет» рассказал тут.