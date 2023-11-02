Терапевт Звонков пояснил, почему возникают мушки в глазах

Иногда пациенты жалуются врачам на появление темных точек перед глазами или мушек. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, когда они появляются и как решить проблему.

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Чаще всего мушки перед глазами возникают при резкой смене положения тела. В этом случае кровь отливает от головы, а давление снижается.

— Огоньки, звездочки, мушки, птички, сеточка, черные пятнышки, — это все мозговая симптоматика. Связано это с кровообращением в мозгу, изменением давления, наполнением кровью артерий в мозге, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Обратиться к врачу нужно, если мушки перед глазами возникают часто и без причины. В этом случае надо обращаться к неврологу, делать узи сосудов шеи головы, смотреть, какие проблемы с кровообращением существуют.

Если же мушки перед глазами появляются редко, то решить проблему поможет некрепкий чай. Также стоит измерить артериальное давление и немного полежать.